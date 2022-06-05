ضبط أفارقة يمارسون ألعاب القمار بمنزل في أجدابيا

تمكنت عناصر قسم التحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا، من ضبط مجموعة من الأشخاص الأفارقة يمارسون ألعاب القمار خلال مداهمة أحد المنازل المشتبه بها في أحد الأحياء السكنية بالمدينة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية الرائد عمر اشويقي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المنزل جرت مداهمته بعد التأكد من معلومات وردت بشأنه الاشتباه في استخدام المنزل لممارسة ألعاب القمار من قبل مجموعة من الأشخاص الأفارقة يقيمون فيه.

– ضبط 500 لتر من الخمور محلية الصنع في أجدابيا

– ضبط متهمين بسرقة المواشي في أجدابيا

– ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أجدابيا

وأضاف اشويقي، أنه جرى إعداد محضر تحري وجمع المعلومات للتأكد من صحة المعلومة الواردة، وبعد التأكد منها جرت مداهمة المنزل وضبط الأشخاص المتواجدين داخله وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة في أجدابيا

وأشار الرائد عمر اشويقي، إلى أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليه تبين خلال التحقيقات معهم دخولهم إلى البلاد بشكل غير قانوني، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة الأفارقة الذين ألقي القبض عليهم يمارسون القمار بمنزل في أجدابيا. (الإنترنت)