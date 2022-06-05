صوان ينتقد دعوة الغرياني لإراقة الدماء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي المدعو “محمد صوان”، دعوة مفتي الإرهاب المعزول الصادق الغرياني لإراقة الدماء. واصفا تصريحاته بـ “الخلل”

وقال صون إن الصراعات المسلحة خلفت آلاف الضحايا، مؤكدا أن إغلاقات مصادر البترول والمياه كان بتأييد مناطق واسعة لشعورها بالتهميش.

وأضاف أن من ينطبق عليهم زعمه هم من عموم الشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب. متسائلا هل كل هؤلاء لا تجوز المصالحة معهم وأن دماءهم غير معصومة.

كما تساءل صوان عن الحكومة التي طلب منها الغرياني تطبيق الحد حسب تعبيره. مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تملك حتى زيارة هذه المناطق. لافتا إلى أن تلك الحكومة صنيعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ووصف صوان تصريحات الغرياني بأن “خلل” قائلا “هل وصل الخلل إلى هذا الحد”.

وأثار مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، مرّة أخرى، الكثير من ردود الفعل المستهجنة، بفتوى يجيز فيها قتل عناصر الجيش الليبي وكل من يؤيدهم. حتى أنه وصفهم في بعض الأحيان بالتتار والمغول.

وطالبت الكثير من الأصوات بضرورة مقاضاة “مفتي الميليشيات المسلحة”، حتى يتوقف عن التحريض على سفك الدماء. الذي يتخذ منه العديد من المتطرّفين داخل ليبيا وخارجها ذريعة ومبرراً لإرهابهم.

ورغم أنّ تأثير الغرياني أصبح محدوداً على الشارع الليبي، الذي لاحظ أنّ فتاواه تتوافق مع أطماع الرئيس التركي. رجب أردوغان، وتوجّهات التنظيمات المسلحة المتطرفة، إلا أنّ هناك الكثير من الإرهابيين اتخذوه مرجعاً لهم واستندوا إلى فتاواه بتنفيذ عمليات إرهابية. حتى أصبح المفتي المعزول سبباً مباشراً في الكثير من العمليات الإرهابية .