ليبيا الان

وزير المواصلات يبحث آلية تطوير الموانئ والنقل البحري

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد وزير المواصلات عبد الحكيم الغزيوي، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعا مع مدير فرع مصلحة الموانئ و النقل البحري بالمنطقة الشرقية صلاح عبد الحميد الحاسي ومدير مكتب الموارد البشرية بفرع مصلحة الموانئ المبروك احمد حسن.
وناقش الاجتماع متابعة سير عمل الموانئ و النقل البحري وإعداد خطة متكاملة لتطوير الموانئ و الرفع من مستوى عملها و الخدمات التي تقدمها للمواطن.
كما تم تباحث الاحتياجات و النواقص التي تساهم في سير العمل بالشكل المطلوب و الأمثل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك