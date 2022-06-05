وزير المواصلات يبحث آلية تطوير الموانئ والنقل البحري

عقد وزير المواصلات عبد الحكيم الغزيوي، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعا مع مدير فرع مصلحة الموانئ و النقل البحري بالمنطقة الشرقية صلاح عبد الحميد الحاسي ومدير مكتب الموارد البشرية بفرع مصلحة الموانئ المبروك احمد حسن.

وناقش الاجتماع متابعة سير عمل الموانئ و النقل البحري وإعداد خطة متكاملة لتطوير الموانئ و الرفع من مستوى عملها و الخدمات التي تقدمها للمواطن.

كما تم تباحث الاحتياجات و النواقص التي تساهم في سير العمل بالشكل المطلوب و الأمثل.