الدبيبة يعلق على إعادة افتتاح السفارة البريطانية في ليبيا

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، عن سعادته لانضمام بريطانيا‬ للدول التي أعادت فتح سفارتها منذ السنة الماضية، بعد إغلاق دام لسنوات.

وأكد الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، ضرورة أن «ينعكس ذلك على تقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين الراغبين في الحصول على التأشيرات وغيرها من الخدمات»، فضلاً عن «إسهام ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وفي وقت سابق اليوم أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، عن «إعادة الافتتاح الرسمي» للسفارة في العاصمة طرابلس، معتبرة أن «هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا».

– السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

– خلال افتتاح السفارة في طرابلس.. سفيرة بريطانيا تدعو القادة الليبيين إلى التوافق

وغردت هورندال عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «يسعدني الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا الليلة، هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا». وأكدت أن المملكة المتحدة «ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا».

ثماني سنوات من إغلاق السفارة البريطانية في ليبيا

جاء الإعلان عن إعادة فتح السفارة البريطانية في ليبيا، بعد أكثر من 8 سنوات من مغادرتها العاصمة طرابلس في العام 2014 على خلفية تردي الأوضاع الأمنية وتفاقم الأزمة السياسية آنذاك.

وانضمت السفارة البريطانية إلى سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان ومالطا والاتحاد الأوروبي والإمارات التي أعيد افتتاحها رسميًا من قبل رؤساء الحكومات والأجهزة والبعثات الدبلوماسية في تلك البلدان وبدأت بالفعل العمل من العاصمة الليبية خلال عهد حكومة الوحدة الوطنية.