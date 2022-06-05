القطراني: يجب ضبط الهجرة غير الشرعية مع الحرص على الجانب الإنساني

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، بمكتبه في مدينة بنغازي، اجتماعاً ضم كلا من العميد عزالدين بوشاح مدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، والعميد رافع البرغثي مدير جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية والعقيد أشرف هويدي مدير فرع الجهاز بنغازي الكبرى.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان أن الاجتماع تناول المشاكل التي تعاني منها الإدارة العامة للدوريات الصحراوية وجهاز الهجرة غير الشرعية وكيفية توفير الدعم اللازم والإمكانيات المناسبة واللوجستية.

وأكد النائب والوزراء على أهمية عمل جهاز الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة للدوريات الصحراوية، وما يقع على عاتقهما من مسؤولية تأمين الحدود الصحراوية وضبط الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يتطلب الدعم الكامل لهما من قبل الحكومة الليبية وتوفير كافة الإمكانيات مع ضرورة الحرص على الجانب الإنساني والعناية اللازمة بالمهاجرين.