الحداد: نحن في سباق لبناء الدولة وإلا سنظل عبيدًا نحرس الأجانب والمحتلين

قال “رئيس الأركان” بالحكومة منتهية الولاية الفريق أول محمد الحداد، “نحن في سباق لبناء الدولة هذا العام وإلا سنظل عبيدًا نحرس الأجانب والمحتلين لأن الأوباش كثروا”، وفق قوله.

الحداد، وفي كلمة له خلال افتتاح أكاديمية “الدراسات البحرية” بمنطقة صياد، أضاف: “المحتل لم يأت إلا بسبب كمشة من الأنذال الذين انبطحوا انبطاحا كاملاً وهذا شيء مؤلم، وفي الشهور الماضية انكشف لنا الانحطاط الأخلاقي بجلب الأغذية والأدوية المغشوشة”، وفق قوله.

وتابع: “اليوم هو لدولة المؤسسات، وأطالب الشباب بألا يكونوا “رجل في المؤسسة ورجل في التشكيلات حتى نبني الدولة، والمؤسسات عليها أن تندمج، وحتى اليوم أقول لك حافظ على سلاحك، وعليكم المساعدة سواء في الجانب الأمني أو العسكري وشغلك الشاغل هنا في مؤسستك سواء بحرية أو طالب أو ضابط”، وفق قوله.

وأضاف: “ابتعدوا عن القبلية والمناطقية المقيتة، وافتخروا بقبائلكم ومدنكم ولكن بالوطن أولا، والناس تتجاذب للتجمعات والحركات الصبيانية لكن أبناء المؤسسة ليس لهم إلا الوطن، والأحزاب لها أن تختلف كما شاءت، لكن نحذر أبناء المؤسسة من أن يكون لهم علاقة بأي تجمع أو حراك”، وفق قوله.

واستكمل: “المؤسسة لها رئاسة ووزارة ومناطق، والمطالبات يجب أن تكون من خلالها وبشكل مشروع، وليس بخروج 20 أو 30 شخص لوقف أي جهة وقفلها، ونحن لسنا روابط ولا نقابات وكل عسكري مسؤول عن نفسه ومن لديه شكوى يقدمها باسمه الشخصي”، وفق قوله.