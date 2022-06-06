خلال لقائه أعضاء بالاستشاري.. المنفي يبحث مستجدات الأوضاع الأوضاع السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي، في بيان على فيسبوك، أن أعضاء المجلس الرئاسي الذين شاركوا في الاجتماع هم؛ أبو القاسم قزيط، علي أبوستة، سعد بن شرادة.

وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وقضايا المرحلة الراهنة، بالإضافة للمقترحات وبرامج العمل التي تلبي استحقاقات المرحلة.