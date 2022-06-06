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مصلحة الجمارك: ضبط 1300 صندوق خمور داخل حاوية قادمة من إسبانيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة بضبط شحنة من المشروبات الكحولية تقدر بـ1300 صندوق، مخبأة داخل حاوية 40 قدم موردة من إسبانيا.

وفي هذا الشأن ، أفادت مصلحة الجمارك الليبية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن قسم مكافحة التهريب تمكن من ضبط الشحنة التي حاول الجناة إخفاءها تحت إطارات للسيارات.

ويذكر أنه في 19 مايو، ضبط أعضاء القسم نفسه حاويتين محملتين بكمية كبيرة من المشروبات الكحولية، قادمة من إسبانيا أيضًا، عُثر بداخل الحاوية الأولى على 1297 صندوقًا، أما الحاوية الثانية بداخلها 1765 كرتونة، وهما موردتان من إسبانيا.

 

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ضبط 1300 صندوق خمور مصلحة الجمارك

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صحيفة الساعة 24

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