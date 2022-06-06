رداً على فتوى الغرياني.. صوان: هل وصل الخلل إلى هذا الحد

انتقد رئيس الحزب الديموقراطي محمد صوان، دعوة مفتي الإرهاب المعزول الصادق الغرياني لإراقة الدماء، واصفا تصريحاته بـ “الخلل”.

صوان، وفي تصريحات متلفزة، قال: “إن الصراعات خلفت آلاف الضحايا”، مؤكدا أن “إغلاقات مصادر البترول والمياه كان بتأييد مناطق واسعة لشعورها بالتهميش”.

وأضاف أن “من ينطبق عليهم زعمه هم من عموم الشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب”، متسائلا “هل كل هؤلاء لا تجوز المصالحة معهم وأن دماءهم غير معصومة”.

كما تساءل صوان عن “الحكومة منتهية الولاية التي طلب منها الغرياني تطبيق الحد”، مشيرا إلى أن “هذه الحكومة لا تملك حتى زيارة هذه المناطق”، لافتا إلى أن تلك “الحكومة صنيعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.

ووصف صوان تصريحات الغرياني بأن “خلل” قائلا “هل وصل الخلل إلى هذا الحد”.