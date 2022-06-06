حويلي: الجولة الثالثة من مشاورات القاهرة ستنطلق في 12 يونيو الجاري

قال عضو المجلس الأعلى للدولة “عبد القادر حويلي”، إن الجولة الثالثة من مشاورات القاهرة بين لجنتي النواب والدولة ستنطلق في 12 يونيو الجاري.

جاء ذلك في مداخلة تليفزيونية لحويلي، أضاف فيها، أن هناك تقاربا كبيرا بين اللجنتين وأن الاتصالات والمشاورات بين عدد من أعضاء المنطقتين الغربية والشرقية مستمرة بشكل فردي، لتذليل العقبات أمام الوصول إلى توافق بين اللجنتين، على حد قوله.

ويشار الى أن المستشارة الأممية “ستيفاني وليامز”، قد أعلنت في ختام الجولة الثانية لمشاورات القاهرة التوافق مبدئيا حول 137 مادة، معبرة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات والبابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية.

كما أوضحت “وليامز” أن المواد الخلافية التي لم يتم التوافق حولها، لا يتعدّى عددها أصابع اليد الواحدة، حاثة أعضاء اللجنة على الاستعداد لاستكمال العمل المتبقي حتى موعد انعقاد الجولة الثالثة.