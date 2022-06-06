العابد وصنع الله يبحثان تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل من التخصصات النفطية

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” علي العابد الرضا ” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” آلية تدريب وتأهيل الخريجين الباحثين عن العمل من التخصصات النفطية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العابد بصنع الله في حضور رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فايز بوعمران وعدد من مديري الإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط .

كما ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء أهمية تشغيل الباحثين في المناطق المحيطة بالحقول النفطية وذلك تحقيقا لمبدأ التنمية الإمكانية .

وأكد وزير العمل والتأهيل على أهمية الاستفادة من الورش التدريبية التابعة للمؤسسة في الشركات النفطية لإقامة برامج ودورات تدريبية تأهيلية في موسم الصيف متخصصة في المجالات المختلفة.

كما لفت العابد إلى أن سوق العمل في حاجة لضمان سد الفجوة الموجودة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات السوق.