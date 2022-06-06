رئيس اللجنة المعنية بكورونا: تزايد حالات الاشتباه بالفيروس في بني وليد

قال رئيس اللجنة الاستشارية المعنية بفيروس كورونا في بلدية بني وليد ” أحمد الزيادي “، إن هناك تزايدًا في الحالات المصابة بأعراض مشتبه في أنها ناجمة عن فيروس كورونا، خاصة ارتفاع درجة الحرارة لدى الكبار والأطفال.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة للزيادي، أضاف فيها إلى وجود بعض الأعراض في حالات الإصابة مثل «القيء والإسهال واحتقان في الرقبة»، مشيرًا إلى أن معظم حالات ارتفاع درجة الحرارة لا تستجيب إلى مخفضات الحرارة بسرعة.

مؤكدآ ، على ضرورة العودة لإجراء مسحات كورونا لمعظم الحالات المصابة من أجل الوصول إلى التشخيص الصحيح ومعرفة الأسباب لعلاجها.

ويشار الى أنه في وقت سابق من أمس الأحد، قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدء إعطاء الجرعة الرابعة المضادة لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين