وفد البرانس الرياضي للمنفي: الرياضة مهمة في المصالحة الوطنية ولم شمل أبناء الوطن

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإدارة ولاعبي نادي البرانس الرياضي في القبة وأعضاء من بعثة الفريق الأول.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد إن المنفي رحب بالبعثة المشاركة في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية وبمن حضروا اللقاء مع تأكيده على الدور الرياضي والاجتماعي للنادي في تعزيز اللحمة الوطنية.

وأشاد الحاضرون إلى اللقاء بجهود المنفي في دعم كل مؤسسات الدولة وخاصة الرياضية مؤكدين على أهمية الرياضة في المصالحة الوطنية ولم شمل أبناء الوطن.

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