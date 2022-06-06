المشري يبحث التفاهمات التي تم التوصل لها في القاهرة بشأن المسار الدستوري

ليبيا- عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري برفقة نائبه الأول مسعود عبيد اجتماعًا مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالمجلس.

بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري طالعته صحيفة المرصد أكد حضور أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى الاجتماع الذي شهد مناقشة آخر ما توصلت إليه اللجنة ونظيرتها بمجلس النواب من تفاهمات خلال اجتماعات العاصمة المصرية القاهرة بشأن المسار الدستوري.

وأضاف البيان إن هذه التفاهمات من شأنها التمهيد للاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن فيما طرح أعضاء الهيئة رؤيتهم في كثير من مواد مشروع الدستور ودواعي ومبررات الصياغات الموجودة ووجهة نظرهم في النقاشات الحالية وضرورة المحافظة على المشروع.

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