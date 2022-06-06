جهاز دعم الاستقرار: ضبط 10 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال أسبوع

أعلن جهاز دعم الاستقرار، أمس الأحد، عن ضبط 10 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال أسبوع، في عدة مناطق، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

جاء ذلك خلال منشور للجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، أعلن فيه، حصيلة أسبوعية لأبرز عمليات ضبط لعدد من الخارجين عن القانون، والتي تضمنت ضبط شخص بحوزته 33 قنينة من خمور أجنبية الصنع لغرض الاتجار بمنطقة قرقارش، بالإضافة إلى ضبط شخصين بحوزتهما كمية من خمور محلية الصنع تقدر بـ32 لترًا لغرض الاتجار بمنطقتي الهضبة وصلاح الدين.

كما تضمنت الإحصائية ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كيلوغرام من مادة يشتبه كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة طريق المطار، وضبط شخص للمرة الثانية يقوم بالترويج لمخدر الحشيش بمنطقة شارع النصر.

وقد قامت عناصر الجهاز بالقبض على شخص بحوزته قطعة كبيرة و31 قطعة صغيرة من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة حي الأكواخ، وشخص آخر معه قنينتا خمر أجنبي الصنع بمنطقة الهضبة القاسي، وشخص بحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة أبوسليم