تقدر بـ 1300 صندوق.. ضبط شحنة من المشروبات الكحولية في مصراته | أخبار ليبيا 24

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تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة من ضبط شحنة من المشروبات الكحولية مخبآة داخل حاوية 40 قدم موردة من اسبانيا حيث تقدر الشحنة ب 1300 صندوق تقريبا.

وأفادت صفحة مصلحة الجمارك الليبية عبر الفيسبوك أمس الأحد أن الجناة حاولوا اخفائها تحت إطارات للسيارات مستعملة.

وأكدت المصلحة أنه بفضل حرص ويقضة أعضاء المكافحة بمصلحة الجمارك تم ايقاف وضبط هذه الحاوية.

وفي سياق أخر أمرت نيابة النظام العام بحبس المتهمين في قضية ضبط 1000 كيلو من الدجاج الفاسد في أماكن متفرقة. لسبعة أيام على ذمة التحقيق.

وأوضح رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية أبوبكر مروان أنه وحدة الرقابة سوق الجمعة ووحد الحرس البلدي سوق الجمعة.

في حين تمكنت من “ضبط حوالي 1000 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك البشري.

وأكدت أن الضبط تم في ثلاث أماكن متفرقة تعد فيها العمالة الوافدة الدجاج في إمكان لا تطابق المواصفات الصحية

في حين نوهت إلى أن الثلاث أماكن تفتقر للمواصفات الفنية والقانونية.

مؤكدة أن العمالة التي تم ضبطها لايحملون شهادات صحية ولا تراخيص بمزاولة المهنة.

وأضاف مروان أن هذا اللحم الفاسد يتم توزيعه على مطاعم مدينة طرابلس شاورما و اسكالوب وقلاية وفاهيتا .

في حين تابع قائلا إن “نيابة النظام العام تأمر بحبس المتهمين في قضية لحم الدجاج الفاسد سبع أيام على ذمة التحقيق” .