السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.76 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار من 5.95 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 5.11 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار و1.29 دينار على الترتيب، أما الدينار التونسي فخسر قرشين ليسجل 1.54 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

وهبط سعر الليرة التركية إلى 0.28 دينار مقابل 0.29 دينار أمس، بينما ثبت سعر اليوان الصيني عند 0.71 دينار.