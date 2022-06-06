النعمي: الدبيبة أضاع العديد من الفرص أبرزها إسقاط مجلس النواب

انتقد عبد الحميد النعمي، المرشح الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، معتبرا أنه أهدر العديد من الفرص.

كتب قائلًا على فيسبوك: “الدبيبة كانت له أكثر من فرصة لتسجيل موقف ولكنه أضاعها بكل بساطة. ولعل أهمها الانتفاضة التي انطلقت مع احتفالات 17 فبراير والتي كان شعارها إسقاط البرلمان. لقد استغل الدبيبة هذه المناسبة لطرح برنامجه لدعم الزواج وقروض الشباب ظنا منه أن ذلك سيعزز فرصه في الترشح للرئاسة”.

وتابع قائلًا: “لعله لم يكن يدرك أنه بذلك يتسبب في إجهاض الانتفاضة الشعبية ضد البرلمان ومجلس الدولة. لقد اختار الدبيبة ومستشاروه المكان والزمان غير المناسبين لإطلاق حملتهم الانتخابية. مما تسبب في صرف أنظار الرأي العام عن البرلمان وتجاوزاته. واتصور أنه من الصعب تعويض هذه الفرصة وتحشيد الرأي العام بشكل كاف للضغط على البرلمان والمؤتمر لتعدد المبادرات وتعقد المشهد بشكل غير مسبوق” وفق تعبيره.