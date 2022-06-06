«الأرصاد»: الرؤية متوسطة إلى رديئة الليلة على الساحل من رأس لانوف إلى شحات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة إلى رديئة آخر الليل على الساحل من رأس لانوف إلى شحات بسبب الضباب.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتحول تدريجيا إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل سرت؛ لاحتمال ظهور ضباب.