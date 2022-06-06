الدبيبة يلتقي بعدد من فعاليات نادي الاتحاد

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بعدد من فعاليات نادي الاتحاد بضمنهم لجنة الإدارة ومشجعين ورياضيين قدامى.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء تم تكريسه للوقوف على مناشط النادي والتعرف على عدد من الملفات المتعلقة بالنشاط الرياضي في وقت شدد فيه الحاضرون على ضرورة دعم كافة الأندية الرياضية وخلق موارد ثابتة لها لتتمكن من دعم الشباب في كافة المناشط.

وشدد الدبيبة على أن الاهتمام بالأندية الرياضية أولوية لدى الحكومة ووفق الإمكانيات المتاحة.

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