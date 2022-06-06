الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على غالبية مناطق ليبيا

استعرض المركز الوطني للأرصاد ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الاثنين، متوقعًا حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على غالبية مناطق ليبيا. وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-40)مْ على أغلب المناطق, وتسجل تراجعًا بسيطًا من الأربعاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة على غالبية المناطق وتكون جنوبية غربية نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-32)مْ على الساحل, وتسجل ما بين (34-38)مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب متفرقة من الثلاثاء.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(37-41)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36-39)مْ.

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