الدبيبة لـ السفيرة الفرنسية: الخيار الوحيد لحكومتي هو إجراء الانتخابات

ليبيا – بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع سفيرة فرنسا في ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين” مجمل الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبر السفيرة تقديمه التهنئة لإيمانويل ماكرون لانتخابه للرئاسة الفرنسية ولوزير الخارجية “كاثرين كولونا” بمناسبة وصولها ‘لاى منصبها.

وأكد الدبيبة إن الخيار الوحيد لحكومة تصريف الأعمال هو إجراء الانتخابات وأنها تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

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