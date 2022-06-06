ميناء طرابلس يستقبل 25 ألف طن من الذرة والشعير

شرعت الفرق الفنية بمرفأ طرابلس في تفريغ حمولة الباخرة “لُوقانو” التابعة للخط الملاحي “العالمية” للتوكيلات الملاحية، والبالغة 25 ألف طن من الذرة والشعير.

ونشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت وصول السفينة “رَانير دي” التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا” إلى الميناء، وعلى متنها 144 حاوية بضائع وسلع متنوعة، بالإضافة إلى وصول السفينة دايتُونا ديناميك التابعة للخط الملاحي “الشرق”، محملة بـ 27 ألف طن من السُكر المكيس.

كما أشارت البيانات إلى توقع إدارة الميناء وصول السفينة “سينق”، التابعة للوكيل الملاحي “الدليل”، وعلى متنها 25 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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