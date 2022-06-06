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ميناء طرابلس يستقبل 25 ألف طن من الذرة والشعير

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت الفرق الفنية بمرفأ طرابلس في تفريغ حمولة الباخرة “لُوقانو” التابعة للخط الملاحي “العالمية” للتوكيلات الملاحية، والبالغة 25 ألف طن من الذرة والشعير.

ونشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت وصول السفينة “رَانير دي” التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا” إلى الميناء، وعلى متنها 144 حاوية بضائع وسلع متنوعة، بالإضافة إلى وصول السفينة دايتُونا ديناميك التابعة للخط الملاحي “الشرق”، محملة بـ 27 ألف طن من السُكر المكيس.

كما أشارت البيانات إلى توقع إدارة الميناء وصول السفينة “سينق”، التابعة للوكيل الملاحي “الدليل”، وعلى متنها 25 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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قناة 218 الليبية

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