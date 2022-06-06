الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا.

طرابلس 06 يونيو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحوال الجوية التي ستكون على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الإثنين.

الملخص العام

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-40)مْ على أغلب المناطق، وتسجل تراجع بسيط من يوم الأربعاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مرادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق وتكون جنوبية غربية نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ على الساحل, وتسجل مابين (34-38)مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب متفرقة من يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال