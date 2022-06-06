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بلها: رغم تكرار الوعود .. الدبيبة لم يقدم إلى الأحزاب أي دعم مالي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس حزب “تجمع تكنوقراط ليبيا” أشرف بلها، أن التجربة الحزبية في ليبيا جديدة، نظراً لتجميد نشاطها قبل “ثورة فبراير”.

وقال بلها، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: “رغم كثرة الأحزاب، إلا أنها تفتقر حالياً إلى الدعم المادي، كما تعاني ضعفاً تنظيمياً، فضلاً عن الافتقار إلى الخبرة لخوض المعارك الانتخابية والانخراط في العملية السياسية”.

وأضاف “الأحزاب بهذه الكيفية لن تكون قادرة على قيادة الشارع السياسي أو التحشيد لصالح أي طرف بما في ذلك حكومة الوحدة المؤقتة، حتى لو سعت الأخيرة فعلياً لتوظيفها أو الحصول على تأييدها”.

وتابع “لم تقدم الحكومة إلى الأحزاب أي دعم مالي، حتى الآن، رغم تكرار وعودها بفعل ذلك، فالأحزاب كررت مطالبتها خلال اجتماعها الأخير بالدبيبة بضرورة الحصول على دعم يساعدها على العمل، إلى جانب أهمية تعديل لائحة الأحزاب”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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