الشهيبي: الدبيبة لا يتردد عن استغلال أي أوراق لتعزيز وضعه ومهاجمة خصومه

أكد رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، أنه رغم ضعف الأحزاب وتراجع تأثيرها في الشارع بدرجة كبيرة، إلا أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بات لا يتردد عن استغلال أي أوراق يمكنه التلاعب بها بغضّ النظر عن مقدار ثقلها وضعفها لتعزيز وضعه ومهاجمة خصومه.

وقال الشهيبي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “الدبيبة يعرف جيداً أن الصراع في البلاد بات معتمداً على عنصري المال والسلاح فقط، وأن الأحزاب تعاني الكثير من الإشكاليات وتفتقر للقواعد الشعبية، كما أن دورها يكاد يكون منتهيا منذ عام 2014، فهو يرى أنه قادر على توظيف كل ذلك لصالحه، وبالتالي فلا ضرر من إقحامها في الصراع”.

وحول ما ذكره الدبيبة من حصول بعض الأحزاب على تمويلات خارجية وتبني رؤى مغايرة لقيم المجتمع السياسية والدينية، ومطالبتها بضرورة كشف مصادر تمويلها، أعرب الشهيبي عن تخوفه من استغلال مثل هذه الاتهامات بحق الأحزاب المنتقدة لسياساته خصوصاً المدنية منها، وليس بحق الأحزاب الموالية له والمنتمية في أغلبها للجناح المتشدد لتيار الإسلام السياسي والتي بالفعل تدور حولها الشبهات بتلقي التمويلات من الخارج.

وأشار إلى تركيز الدبيبة على قانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره البرلمان في أكتوبر الماضي واعترض عليه قطاع عريض من الحزبيين والنشطاء، قائلا: “القانون وإن لم يحظر مشاركة الأحزاب، إلا إنه اشترط مشاركة أعضائها تباعاً بالنظام الفردي، وهذا يعزز فرص مالكي الأموال والمدعومين قبلياً مقارنةً بأصحاب الخبرة والرؤى السياسية”.

وأضاف “هناك قطاع عريض منتبه لمحاولات الدبيبة تأليب الأحزاب ضد البرلمان، وأن حديثه عن القانون ووضعية الأحزاب ليس إلا كلمة حق يراد بها باطل”.