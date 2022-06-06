المنفي يلتقي إدارة نادي بنغازي الجديدة ولاعبي الفريق الأول (صور)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إدارة نادي بنغازي الجديدة الرياضي، ولاعبي بعثة الفريق الأول ومنتسبي النادي، المشاركين في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.

واطلعت إدارة النادي، المنفي على بعض الصعوبات التي يواجهها النادي، وعدد من الاحتياجات التي تنقصه، لاستكمال أداء دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي على الوجه الأكمل.

هذا، وقدم الوفد للمنفي، درع وغلالة وشعار النادي، تكريماً لجهوده في دعم الرياضة الليبية.