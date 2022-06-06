الجراري: قرار السماح بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عن طريق منفذ امساعد البري مع مصر دخل حيز التنفيذ

ليبيا – أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طبرق إبراهيم الجراري أن قرار سماح مصرف ليبيا المركزي بجلب بضائع الاعتماد المصرفي عن طريق منفذ امساعد البري مع مصر دخل حيز التنفيذ وتم تعميمه على المصارف.

الجراري وفي تصريحات خاضة لقناة “ليبيا بانوارما” الذراع الإعلامي لحزب العدلة والبناء، أوضح أن القرار جاء بعد عقد عدة اجتماعات مع الجانب المصري، لاستئناف جلب البضائع بالاعتمادات المصرفي عن طريق البر والتي تغني عن الشحن البحري بين البلدين.

وقال الجراري: إن شحن البضائع عبر النقل البحري بعد جائحة كورونا فاقم من أسعارها، في ظل قلة البواخر التي تستجلب من خلالها البضائع. مضيفًا أنهم تقدموا بمذكرة لوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ومدير الجمارك الليبي بشأن مذكرة تحديد آلية جديدة مع الجانب المصري لتسهيل توريد البضائع.

الجراري لفت إلى أن ما لا يقل عن 300 شاحنة يوميًا لنقل البضائع تدخل من منفذ امساعد البري الحدوي، وتحقيق ما قيمته مليار دولار تبادل تجاري مع مصر.

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