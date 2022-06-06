حويلي: 12 يونيو الجاري موعد الجولة الثالثة من مشاورات القاهرة | أخبار ليبيا 24

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أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، إن الجولة الثالثة من مشاورات القاهرة بين لجنتي النواب والدولة ستنطلق في 12 يونيو الجاري.

جاء ذلك في مداخلة تليفزيونية لحويلي، أضاف فيها، أن هناك تقاربا كبيرا بين اللجنتين.

ونوه أن الاتصالات والمشاورات بين عدد من أعضاء المنطقتين الغربية والشرقية مستمرة بشكل فردي.

وذلك لتذليل العقبات أمام الوصول إلى توافق بين اللجنتين.

وفي سياق متصل بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأحد بديوان المجلس بطرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، علي أبوستة، سعد بن شرادة، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وبحث المنفي قضايا المرحلة الراهنة، بالإضافة للمقترحات وبرامج العمل التي تلبي استحقاقات المرحلة.

وفي سياق ليس ببعيد أشاع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أجواء من التفاؤل حول إمكانية إنجاز القاعدة الدستورية.

وذلك في الجولة الثالثة من المحادثات الدستورية في القاهرة، لكن برلمانيا نفى ذلك متهما الأخير بـ“التشويش“.

وقال المشري، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية في ليبيا إن التواصل غير الرسمي مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية تبين أنه من الممكن الوصول إلى 95% من نسبة الإنجاز في القاعدة الدستورية“.

ورغم ذلك، توقع المشري حدوث انسداد فيما يتعلق بالجيش وشروط الترشح.