حكومة الوحدة تتابع صرف المنحة المالية «لأسر الشهداء»

بحث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، مع رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين؛ انتظام صرف المنحة المالية «لأسر الشهداء» بشكل شهري.

وتناول الاجتماع تغطية الفروقات المالية للمنحة، وخطة صندوق التأمين الصحي للبدء في برنامج التأمين «لأسر الشهداء» خلال العام الجاري، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واتفق خلال الاجتماع على التنسيق لعقد لقاء مع وزارتي المواصلات والعمل والتأهيل، لمتابعة الحقوق والمزايا، التي كفلها القانون رقم 1 لسنة 2014 لتلك الأسر، وموافاة رئيس الوزراء بنتائج هذه الاجتماعات.

الديبيبة يلتقي عددا من «أمهات الشهداء»

والتقى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، عددا من «أمهات الشهداء» لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المتعلقة بالقانون رقم (1) لسنة 2014م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

واستمع الدبيبة، لعدد من المشكلات والصعوبات التي تواجه أسر الشهداء، وكيفية متابعة الإجراءات المتخذة من الحكومة بشأن تفعيل القانون، قائلا إنه «لن يسمح بأي تأخير في تنفيذ مطالب أسر الشهداء وإعطاءهم الأولوية في كافة الإجراءات».