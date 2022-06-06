المنفي يبحث مع رئيس المحكمة العليا مستجدات الأوضاع السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحث الاجتماع سُبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

وأكد رئيس المجلس، دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف.