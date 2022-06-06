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الكهرباء تسجل اعتداء جديدا على توصيلات الحي الصناعي- طرابلس

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقات جديدة على خطوط الكهرباء تمثلت في الاعتداء على خط أبو جناح فرعية الدواجن التابع لدائرة توزيع الحي الصناعي بمدينة طرابلس.

وقالت الشركة، في منشور لها على منصتها الإعلامية إن هذا الاعتداء يحدث للمرة الثانية على التوالي بسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 750 مترًا، مما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وأشارت الشركة، في منشورها، إلى أن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية تتواصل بعدد من المناطق والمدن من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ليس لها علاقة سوى بزيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء والمنفعة الشخصية بطرق غير قانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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