ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

06 June, 2022

نظم حزب الحركة الوطنية الليبية، مساء امس الأحد، حلقة نقاشية بقاعة جامعة السلام الدولية ببنغازي، بعنوان “ المشهد السياسي الليبي”.

وحضر الحلقة النقاشية التي أدارها الدكتور محمد جبريل، عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض الشخصيات والقيادات الوطنية، وأعضاء الحزب بالمنطقة الشرقية.

وتحدث رئيس الحزب الدكتور مصطفى الزائدي في هذه الحلقة عن الأحداث المتوالية التي تشهدها البلاد والمنطقة العربية عموماً، كما تحدث عن الارتباط بالوطن وكيف أثرت هذه المستجدات وانعكاساتها على الواقع الليبي والعربي.

وأكد الزائدي أن ليبيا تشهد صراعا دولياً بدأ منذ العام 2011 وأنها أصبحت ساحة لتصفية حسابات الدول الكبرى التي تكالبت عليها ونهبت خيراتها، وصارت الإرادة السياسية مرهونة للخارج، مشددا بأن بعض متصدري المشهد هم أدوات المشروع الاستعماري.

وأشاد رئيس الحزب بالدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية ومنتسبوها في محاربة الإرهاب وحماية حدود البلاد، كما أثنى على ما قام به مجلس النواب في تحقيق التوافق الوطني وإيجاد مبادرة للم الشمل بإرادة وطنية، موضحا أن بعض قادة المليشيات مجندون من قوى خارجية وينفذون أجندة هذه الدول.، وأضاف الزائدي أن الصراع في ليبيا ليس صراعا قبليا وإنما سياسي مرتبط بـأيديولوجيا خارجية، فالحرب التى نشبت فى طرابلس كانت بتدخل من الدول الأجنبية وهي التي ألبت الرأي العام على القوات المسلحة التي كانت تسعى لتوحيد المؤسسات وبناء الدولة وقطع الطريق على تجار الأزمات والتدخل الخارجي.

هذا وتخللت المحاضرة العديد من المداخلات التي أكدت على هذا الطرح الوطني الذي يأتي ضمن مشروع وأهداف حزب الحركة الوطنية الليبية.

يذكر أن حزب الحركة الوطنية عقد أكثر من جلسة نقاشية قبل ذلك لرصد التطورات في المشهد السياسي الليبي، وبحث حلول للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والتحذير من التدخل الأجنبي والدعوة إلى ليبيا موحدة منبها من رعاة الفتنة ودعاة الانقسام.