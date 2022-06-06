وقفات احتجاجية لعاملين بشركة الكهرباء لصرف مستحقاتهم المتأخرة وزيادة المرتبات

نظم العاملون بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية في عدة مدن، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في «صرف مستحقاتهم المالية وزيادة مرتباتهم، وتوفير تأمين صحي لهم ووسائل أمن وسلامة».

ونشرت النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، صورا ومقاطع فيديو لوقفات أعضائها في دوائر توزيع «سهل الجفار، وأوباري، ودرنة، والساحل الغربي، وسبها، وبراك الشاطئ، وطبرق، والجبل الاخضر، وقصر الأخيار».

وقال العاملون، في بياناتهم، إن عاما مر على حراك السادس من يونيو العام 2021، دون أن تتحقق المطالب التي دعوا إليها خلاله، مطالبين السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالتدخل لتنفيذها.

وأكدوا استمرارهم في وقفاتهم الاحتجاجية، وتصعيد الموقف، مخلين مسؤوليتهم عن «أي تحرك عمالي لانتزاع حقوقهم».

وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء في براك الشاطئ.

وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء في سبها.

وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء في طبرق.

وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء في غات.

وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء في الساحل الغربي.