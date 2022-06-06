المنفي يبحث مع رئيس المحكمة العليا سبل الخروج من الانسداد السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: “بحث الاجتماع سُبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة”.

وأضاف البيان “تم التأكيد خلال اللقاء على دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال”.

وأكد المنفي، دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف.