الوكالة الأميركية للتنمية تنظم 30 جلسة تدريبية لموظفي «المركزي» في الإشراف المصرفي

بدأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنظيم 30 جلسة تدريبية لموظفي مصرف ليبيا المركزي حول الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر، حيث تستهدف المفتشين والمقيمين والاقتصاديين وخبراء مكافحة غسل الأموال.

كما نظمت الوكالة في شهر مارس، ورش عمل مع المصرف للمساعدة في تحسين الخطة النقدية السنوية للعام 2022، حسب بيان السفارة الأميركية لدى ليبيا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وقالت السفارة إن الخطة تساعد المصرف المركزي على تنفيذ إطار للسياسة النقدية يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد، والتقليل من الضغوط التضخمية.

وأشارت إلى أن الوكالة تدعم المصرف لاستعادة الثقة في النظام المصرفي الليبي، والعودة إلى المعاملات المالية الرسمية التي يمكن أن تشجع ريادة الأعمال، والإدخار، والتجارة، وتحفيز نمو الوظائف.