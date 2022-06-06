الأمم المتحدة تعتزم إعلان أسماء مجرمي الحرب في ليبيا

أنهت بعثة تقصي الحقائق التابعة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا القائمة النهائية الخاصة بأبرز مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وبحسب ما أوردته “ليبيا أوبزرفر”، فقد كشفت مصادر دبلوماسية أن لجنة الأمم المتحدة انتهت من وضع القائمة وستُعلنها في السادس من يوليو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة، سبق أن قررت بناءً على تقريرها الخاص لعام 2021، عدم نشر قائمة بأسماء الأفراد والجماعات المتورطة في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016، بعد توثيق أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أعلن خبراء البعثة، في ذلك الوقت، أن هذه القائمة ستبقى سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو مشاركتها مع الهيئات الأخرى التي يمكنها محاسبة المتورطين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية