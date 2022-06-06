جريمة بطلتها سيدة..سرقت مبلغ كبير من شقة في بنغازي واشترت عقارات في مصر | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة يُلقي القبض على امرأة قامت بسرقة مبلغ مالي كبير من منزل وحرقه كي تُخفي جريمتها.

وأوضحت المديرية أن المبلغ يبلغ قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ليبي. إضافة إلى مبلغ عشرون ألف دولار من منزل مواطن بمنطقة المساكن.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه أُحيل إلى قسم التحريات العامة من النيابة العامة محضر إتلاف وسرقة لشقة مواطن بمنطقة المساكن وقيدت هذه الواقعة ضد مجهول وأمرت النيابة بالتوسع في الاستدلال من قبل قسم التحريات العامة.

وأكدت أن أعضاء التحريات انتقلوا لمنطقة المساكن وعند وصولهم اتضح أن الشقة محروقة بالكامل وتم جمع المعلومات والتحري عن كل سكان العمارة وكانت الشبهات تدور حول امرأة من سكان نفس العمارة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي أن معلومات وردت بتحسن الحالة المادية للمرأة وقيامها بتغيير أثاث منزلها بالكامل وتبين أيضا أنها قامت بإعطاء مبلغ مالي قدره 80 ألف دينار لأحد الأشخاص لشراء مواشي وبيعها في عيد الأضحى.

وأفادت المديرية أنه استمرت عملية جمع المعلومات عن تلك المرأة وتم مراقبتها وتم مشاهدتها وهي تقوم بإعطاء مبلغ مبالي قدره 50 ألف دينار من فئة 50 دينارا وقيامها أيضا بشراء منزل بقيمة 200 ألف دينار.

ولفتت إلى أن التحريات أثبتت كذلك قيام المرأة بشراء قطعة ذهب عيار 18بمبلغ مالي 3800 دينار.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء التحريات بالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية انتقلوا إلى شقة المرأة سالفة الذكر وتم مداهمتها وضبطها والعثور على مبلغ مالي داخل سلة غسيل وقدره 156 ألف دينار وتم الإنتقال إلى القسم.

وذكرت المديرية أنه بالاستدلال مع المرأة التي تم ضبطها تبين أنها تدعى م.ش.ع مصرية الجنسية واعترفت بدخولها لشقة الشاكي وسرقة مفاتيح الشقة وطباعتها ومن ثم إرجاعها كونها كانت تتردد على شقة الشاكي بإستمرار.

واوضحت المديرية أن المتهمة أقرت بأنها استغلت خروجه رفقة أسرته وقامت بدخول الشقة في غيابهم والدخول لغرفة نومهم وسرقة مبلغ مالي وقدره مليون 300 ألف دينار ووضع المبلغ بأكياس بلاستيكية سوداء.

واعترفت السيدة كذلك بأنها عادت وقامت بحرق الشقة بالكامل لتغطية واقعة السرقة وأفادت أيضا أنها قامت بشراء عقارات بدولة مصر.

وكشفت مديرية أمن بنغازي أنه تم استرجاع بعض المبالغ من بعض الأشخاص الذين قامت بإعطائهم مبالغ مقابل إدارة بعض المشاريع ليصبح المبلغ الذي تم استرجاعه 286 ألف دينار.