أوحيدة: حكومة الدبيبة أضاعت فرصة استكمال جهود لجنة 5+5

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن حكومة الوحدة المؤقتة، أضاعت فرصة استكمال جهود اللجنة العسكرية 5+5 وما حدث كان العكس تمامًا.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية له: “اللجنة العسكرية 5+5 كان لها دور وتأثير في إصلاح التصدع الليبي- الليبي بعد الحرب السابقة، وما قامت به اللجنة كان له تأثير واضح في الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، ومنحها الثقة، إلى جانب التئام البرلمان في حوار طنجة وغدامس”.

وأضاف “حكومة الوحدة أضاعت فرصة سانحة لاستكمال تلك الجهود وتبني توافقات تلك اللجنة وصولا لترتيبات أمنية حقيقية توصل لانتخابات مقبولة في موعدها، وما حدث من السلطة التنفيذية كان العكس تماما؛ لذا أعلنت اللجنة العسكرية توقف عملها، وكل الأسباب ما زالت قائمة، والأمر زاد تعقيدا مع تلك السلطة المسيطرة على طرابلس، ولا ندري لم عادت اللجنة لنشاطها قبل إزالة هذه الأسباب”.

وتابع “يمكن معالجة ذلك إذا ذهبت لجنة 5+5 في اتجاه مواز بخيارات جديدة لا علاقة لحكومة الدبيبة بها، بل ربما تكون على حساب وجودها، وإن كان ذلك لا يبدو واضحا حتى الآن، فالحرب بين طرفي الصراع أصبحت من الماضي، ولا مجال لتجاوز خط سرت الجفرة في أي اتجاه”.