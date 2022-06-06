وزير التعليم التقني: مستعدون للتعاون مع مركز خدمة المواطن

إجتمع وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، مع الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، والمدير العام لمركز خدمة المواطن نجم الدين المليان.

وبينت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الاجتماع تناول آلية عمل المركز وما يقدمه من خدمات للمواطن بإعتباره حلقة الوصل بين الجهات الحكومية، والمواطن، وذلك لتسهيل إتمام إجراءاته، فضلا عن تقريب المسافة بين المواطن وتظلماته.

وأعرب وزير التعليم التقني عن استعداد الوزارة للتعاون مع المركز، وتقديم كافة البيانات التي يبحث عنها المواطن، من خلال مندوب يكلف بالتواصل مع المركز للرد والإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلات التي ترد بشأن الوزارة.

وأوضح الوزير الإجراءات المتبعة لحلحة العديد من المواضيع والقضايا التي تنعكس جليةً على تطوير التعليم التقني والفني.