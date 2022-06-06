نقابة مصلحة الجمارك تطالب حكومة الوحدة بزيادة المرتبات

طالبت النقابة العامة لمصلحة الجمارك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بزيادة مرتبات العاملين وتنفيذ صرف مستحقات الموظفين المتأخرة.

وأضافت النقابة، في بيان اطلعت عليه 218، أنها تطالب أيضا بالإسراع في تسمية مدير عام للمصلحة وتوفير الدعم الكامل للأعضاء وصيانة المباني المتهالكة وتوفير مباني حديثة، وضرورة توفير التأمين الصحي لأعضاء النقابة وكذلك التموين اليومي، طبقًا لقانون حرس الجمارك.

وحمّل بيان النقابة رئيس حكومة الوحدة المسؤولية الكاملة عن أي نتائج تترتب عن عدم التعاطي مع مطالبها، مهددًا بالتصعيد وإعلان إيقاف العمل في الموانئ والمطارات.

وأشار البيان النقابي إلى أن هذه المطالب جاءت بعد لقاءات عدة مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، كان آخرها مطلع الشهر الفائت، والتي وعد بحلها دون حدوث أي تغيرات حتى تاريخ إعلان البيان.

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