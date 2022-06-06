باشاغا: مصراتة لها دور مهم في تحقيق المصالحة وأطراف دولية رفضت التوافق الليبي | أخبار ليبيا 24

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أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن مدينة مصراتة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق السلم والمصالحة في البلاد.

وشدد باشاغا خلال استقبال قيادات ونخب وعدد من أهالي مدينة مصراتة، في مدينة سرت على ضرورة التحاور مع الجميع واللجوء إلى الحلول السياسية ونبذ العنف.

ودعا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من حالة الجمود التي استمرت فترة طويلة، واعتماد نظام اللامركزية لإنصاف جميع المواطنين.

وأوضح رئيس الحكومة أنه لا بديل عن خيار السلم والمصالحة. مؤكدًا على عدم قبوله بتجدد القتال في ليبيا.

وقال باشاغا :”نحن ملتزمون بالتداول السلمي على السلطة، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك أطرافاً دولية، رفضت التوافق الذي نتج عنه حكومته لأنه نتج عن أطراف ليبية دون تدخل خارجي.

ورأي باشاغا أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط ستكون كارثة على البلاد. معلنًا استعداده تسليم السلطة مباشرة في حال توافُق مجلسي النواب والدولة على شخصية أخرى.