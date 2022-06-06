أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق الوطني يعلنون استمرارهم في مقاطعة جلسات المجلس

أعلن تجمع أعضاء المجلس الأعلى للدولة الـداعمين للتوافق الوطني استمرارهم في مقاطعة الجلسات للمرة الخامسة على التوالي، الأمر الذي حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسات بما في ذلك جلسة اليوم الإثنين.

بيان صارد عن الأعضاء الـداعمين للتـوافق الوطني تحصلت قناة ليبيا الحدث على نسخة منه قال: من أجل السعي لاستعادة دور المجلس واضطلاعه بمهامه الوطنية عليه ندعو رئيس المجلس لإعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس بما يليق (بالتحديات والمخاطر التي تعصف بوطننا) ، والابتعاد عن الزج بالمجلس في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجمـوعات بعينها بعيداً عن المصالح الوطنية العليا.

وأضاف البيان، “دعم جهود لجنة المسار الدستوري ، ونأمل منهم بذل المزيد من الجهود لإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة مجلس النواب في الجولة القادمة من الحوارات والمزمع عقـدها الأسبوع القادم في جمهورية مصر العربية”

وأردف البيان، “استمرار التجمع في مسيرته التوافقية التي بدأها فعلياً بإقراره التعديل الدستوري الثاني عشر واختياره للحكومة الليبية”.

وطالب البيان، بعثة الأمم المتحدة باحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية ودعم القرار الوطني التوافقي؛ وذلك تناسقا مع مهمتها الأساسية في ليبيا وأي عمل خارج هذا الإطار مصيره الفشل ، وطريقه مسدود .