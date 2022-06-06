الشنطي في لقاء مع الدبيبة: يجب الاهتمام بملف العلاج بالداخل والخارج

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، أنه من المهم التركيز على ملف العلاج بالداخل والخارج، ومتابعة عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشأن مراجعة ديون العلاج بالخارج عن السنوات السابقة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بمشاركة وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضو، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، وعدد من الإدارات الفنية بالهيئة.

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تقارير ديون العلاج يجب أن تحال دوريًا

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الخدمية، إذ أكد الشنطي أهمية إحالة تقارير ملف ديون العلاج بالخارج بشكل دوري وواضح، مشددًا على ضرورة توطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح التوطين.

بدوره، قال الدبيبة إن ملف العلاج بالخارج يعاني مشاكل عمرها سنوات، وتحتاج تكاتفاً من قبل الجميع حتى يتم تصحيح أوضاعه. فيما جرى الاتفاق على عقد اجتماع موسع بحضور وزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووضع خطة مشتركة لتنظي هذا الملف.