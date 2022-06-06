الشركسي: حديث الحكومة عن الانتخابات هدفه تجاوز موعد نهاية خارطة الطريق دون حدوث غضب شعبي

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اعتاد “تسويق الوهم” للحصول على مكاسب بعينها.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “إن الحديث عن انتخابات لغرض واضح وهو تجاوز موعد نهاية خارطة الطريق، دون حصول غضب شعبي ضده، وتحويل هذا الغضب لطرف آخر، بحيث يظهر في ثوب البريء، وكأن الأجسام الأخرى هي من تمنعه”.

وأوضح أن حكومة الدبيبة سعت بكل ما أوتيت من قوة لإفشال الانتخابات السابقة، وأنها كانت قاب قوسين أو أدنى، لكنّه استخدم أدواته وخالف تعهداته وأفشلها.

الشركسي رأى أن الحكم على الدبيبة الآن هو من منطلق اليقين بأنه أفشل الانتخابات، في حين أن فتحي بشاآغا لم يمارس عمله، ولذلك يصعب الأمر بشأن الحكم على قدرته على إجراء الانتخابات من عدمه.

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