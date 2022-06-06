المنفي والحافي يؤكدان دعم مسيرة التوافق للوصول لقاعدة دستورية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي، خلال لقاء جمعهما الاثنين في طرابلس، دعمهما للحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة؛ من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

كما بحث المسؤولان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا و”سبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة”، وفق ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشار المنفي إلى تجديد دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية “باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه الأطراف كافة “، بحسب وصفه.

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