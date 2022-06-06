الدبيبة يتابع مع هيئة الرقابة الإدارية عدد من الملفات الخدمية

العنوان – طرابلس

تابع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين عددًا من الملفات الخدمية، وفق التقرير المُعد من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد رئيس الهيئة سليمان الشنطي في كلمة له خلال الاجتماع على ضرورة عقد لقاءات متابعة دورية لمعالجة ملفات تتولى الهيئة متابعتها ولديها ملاحظات بشانها.

وأضاف الشنطي أنه وسيتم التركيز على ملف العلاج بالداخل والخارج، والعمل على القيام بخطوات جادة في هذا الملف وفق ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية.

وشدد على ضرورة متابعة عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشأن مراجعة ديون العلاج بالخارج عن السنوات السابقة.

وأفاد رئيس الهيئة، بضرورة إصدار التعليمات بشأنها وإحالة تقاريرها بشكل دوري، مشددا على ضرورة توطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح التوطين.