نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني يًتابع عمل وزارة البيئة

بنغازي 06 يونيو 2022 (وال)- عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني، اجتماعا بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ضم وزير البيئة محمد عبد الحفيظ زايد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

كما حضر الاجتماع؛ مدير مراقبة البيئة بنغازي خالد الشيخي، ومدير مراقبة البيئة الواحات سالم سليمان، ومدير مراقبة البيئة طبرق إسماعيل دخيل، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمراقبة البيئة الجبل الأخضر فايز فتح الله.

حيث تم خلال هذا الإجتماع؛ مناقشة الدور الأساسي لوزارة البيئة، والتأكيد على أهمية الأعمال المناطة بها؛ لتوفير البيئة النظيفة والصحية للمواطن.

كما تم خلال الإجتماع أيضًا مناقشة إيجاد الآلية المناسبة للوزارة، للتواصل مع البلديات للنظر في كافة المشاريع الخاصة بالبيئة، مع التأكيد على إعادة صياغة بعض القوانين المتعلقة بعمل الوزارة. (وال) ح س/ ر ت

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