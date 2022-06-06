شكشك يستعرض نتائج زيارة محكمة الحسابات الهولندية

ترأس خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، الاجتماع الفني الدوري للإدارات والمكاتب بالديوان.

وبحسب بيان ديوان المحاسبة، فإن الاجتماع عقد اليوم الإثنين، بحضور وكيل الديوان، ومديرو الإدارات الفنية والمكاتب والمستشارين.

وأوضح البيان، أن الاجتماع تتضمن عدة محاور أهمها، عرض نتائج زيارة العمل إلى محكمة الحسابات الهولندية، واستعراض الموقف التنفيذية بشأن التقرير السنوي العام للديوان، فضلا عن تعزيز آليات التواصل الفعال داخليًا على مستوى الديوان وخارجياً مع الأطراف ذات العلاقة.

وخلص النقاش، إلى اعتماد العديد من القرارات التي من شأنها تطوير العمل والرقي به نحو الأفضل، ومن أهم ذلك :اعتماد نتائج الزيارة إلى محكمة الحسابات الهولندية وتسمية مديرا لملف مشروع التعاون وضرورة إعداد عرض مرئي يبث عبر صفحات الديوان لتعميم نتائج اللقاء ومخرجاته .

كما يتولى مكتب التقارير عرض النتائج النهائية بشأن الموقف العام للتقرير السنوي عقب عشرة أيام من تاريخه، بالإضافة إلى عقد اجتماع فرعي تخصصي للاتفاق على آلية واضحة لنشر التقارير القطاعية وتقارير رقابة الأداء، واعتماد المباشرة في تنفيذ مهمة رقابة الجودة وفقا للمعايير المعتمدة بالخصوص.

كما تمسك الاجتماع، بالتشديد على الالتزام بعقد الاجتماعات الدورية الفنية صباح يوم الإثنين، من كل أسبوع بطريقة تبادلية، بحيث يخصص اجتماع فني عام لكل الإدارات في الأسبوع الاول، واجتماع تخصصي في الأسبوع اللاحق لمناقشة موضوع محدد من قبل رئاسة الديوان أو بناء على طلب الجهة ذات العلاقة.