الخارجية الليبية تدين الإساءة للنبي محمد من قبل متحدث باسم حزب هندي

العنوان – سرت

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريح المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي لما فيه من تطاول وإساءة للنبي محمد وزوجته أم المؤمنين عائشة.

ورحبت وزارة الخارجية في بيان لها بإعلان الحزب الحاكم عن تعليق عضوية المتحدث عن هذه الإساءة.

وأكدت الوزارة أنها ترفض رفضًا تامًا الإساءة والمساس برموز الدين الإسلامي، مطالبة السلطات الهندية باعتذار علني على تلك التصريحات.

وطالبت وزارة الخارجية باتخاذ التدابير اللازمة في التصدي للممارسات التي تستهدف الإسلام والمسلمين في الهند، وتمنع كل أشكال التطاول على الرسول صل الله علیه وسلم والشخصيات الدينية كافة.